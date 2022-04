Protestanten hebben niets met heiligenkalenders. Mensen die in het verleden een vroom en Godgewijd leven geleid hebben, kunnen een voorbeeld voor ons zijn, maar verdienen geen bijzondere verering. Laat staan dat we hun hulp of bemiddeling zouden inroepen voor tijdelijke of geestelijke behoeften. Bovendien zijn hun levensverhalen vaak opgesierd met allerlei ongeloofwaardige legenden die hun heiligheid moeten illustreren.