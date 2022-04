De Stichting Ideële Reclame (SIRE) voert inmiddels enkele maanden campagne om het gesprek over de dood te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders nooit over dit onderwerp spreekt. Als het al aan de orde komt, proberen velen het thema snel van tafel te krijgen met een weinig inhoudsvolle opmerking. Vandaar dat het refrein van de campagne is: „De dood, praat erover – niet er overheen.”