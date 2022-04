Krant: Zweden wil lidmaatschap NAVO aanvragen

De Zweedse premier Magdalena Andersson wil in juni op de NAVO-top in Madrid lidmaatschap aanvragen van de westerse militaire alliantie, schrijft de krant Svenska Dagbladet op basis van bronnen binnen Anderssons sociaaldemocratische partij. Andersson zelf wilde het bericht nog niet bevestigen. Zij zei op een persconferentie in Stockholm met de Finse premier Sanna Marin dat geen overhaast besluit wordt genomen terwijl „grondig maar snel” wordt beoordeeld wat het best is voor de veiligheid van Zweden.