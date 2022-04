Vorig jaar zijn in Nederland 582 mensen omgekomen door een verkeersongeval. Dat is het laagste aantal sinds 2015. Toen verongelukten er 621 mensen. Het aantal dodelijke slachtoffers op de fiets en in de auto verminderde in 2021, terwijl het aantal verongelukte mensen op de motor en bromfiets toenam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.