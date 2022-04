Weidse meren, pittoreske plaatsjes, vergezichten – het Friese Gaasterland is een stukje Nederland dat je eigenlijk gezien móét hebben. En hoe verken je dat prachtige landschap beter dan per fiets? Kees en Ans van de Merwe, eigenaren van christelijke familiecamping De Verborgen Hoek, bieden belangstellenden daarom vier keer per jaar een geheel verzorgde fietsvakantie aan.