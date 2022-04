De ChristenUnie vindt dat het kabinet de mogelijkheid om op bepaalde plaatsen weer om coronatoegangsbewijzen te vragen uit de wet moet halen. „Een coronatoegangsbewijs in de gereedschapskist houden voor het geval dat, is voor mijn fractie op dit moment niet proportioneel”, zei Tweede Kamerlid Mirjam Bikker tijdens een debat over de verlenging van de wet.