Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een rekening geopend voor Oekraïne. Landen die geld willen doneren kunnen dat via die rekening geven in bijvoorbeeld grote valuta’s of zogeheten bijzondere trekkingsrechten. Dat zijn rekeneenheden binnen het IMF die alle aangesloten landen hebben. Het fonds maakt de gedoneerde gelden vervolgens over naar de Oekraïense rekening.