Een luxejacht van Roman Abramovitsj ligt momenteel in Nederland voor onderhoud, stelt de Britse krant The Guardian. De Russische oligarch droeg het eigendom van het schip op de dag van de Russische invasie over aan een bevriende Rus, maar dat zou vooral zijn gedaan om sancties te ontlopen. Het schip zou niet behoren tot de jachten die eerder deze week door Nederland aan de ketting zijn gelegd.