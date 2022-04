Het was een instinkertje. Een collega vroeg me of ik het zou zien zitten een artikel te schrijven over pleasen. Een onderwerp waarin ik toch wel een beetje ervaringsdeskundige ben. Dus stemde ik toe vóór ik de kosten overrekend had. Waarna ze lachend vroeg: „Zeg je nu ja om me te pleasen of omdat je het echt wilt?”