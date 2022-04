Duitsland komt met een miljardenpakket aan overheidssteun voor bedrijven die last hebben van de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het gaat onder andere om kredietgaranties op 100 miljard euro aan kortlopende leningen van de Duitse ontwikkelingsbank KfW. Daarnaast komt er een tijdelijk subsidieprogramma voor bedrijven die erg veel last hebben van de sterk gestegen gas- en elektriciteitsprijzen.