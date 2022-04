Predikantsvrouw Gerda van Meggelen-van Kleef (53) uit Nederhemert is een bekend gezicht in het dorp maar vooral voor de zieke mensen. Ze staat altijd voor anderen klaar. Tijdens de pandemie hielp ze vrijwillig in een zorgcentrum. Redenen genoeg voor een bloemetje, vindt dorpsgenoot Corrie Oomen–Valk (68).