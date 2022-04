De 14-jarige Esmee is op 30 december 2021 hoogstwaarschijnlijk om het leven gekomen door verwurging. Dit bleek vrijdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag, waar haar turnleraar Olivier van de G. (32) terechtstaat voor het doden en misbruiken van het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk. Zijn advocaat Job Knoester zegt dat er geen sprake is van moord. „Het is gebeurd in een opwelling”, zei de raadsman.