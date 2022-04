Het dodental door de raketaanval die vrijdagochtend is uitgevoerd op een treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk is opgelopen tot 39. Dat heeft de gouverneur van Donetsk, Pavlo Kirilenko, gemeld in een bericht op sociale media. Volgens hem zijn zeker 87 mensen gewond geraakt en veel van hen verkeren in kritieke toestand.