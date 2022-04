Het Havenbedrijf Rotterdam wacht nog op richtlijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over hoe het moet omgaan met Russische schepen. Dat zegt een woordvoerder. Donderdag werd bekend dat Rotterdam en andere havens in de Europese Unie Russische schepen de toegang moeten verbieden. Volgens Het Havenbedrijf liggen er momenteel twee Russische schepen in de haven.