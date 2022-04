Hoge inflatie noopt tot precisiecompensatie

De inflatie in Nederland is gestegen tot recordhoogte; sinds april 1976 was de geldontwaarding niet zo hoog. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht donderdag naar buiten dat de geldontwaarding in maart ten opzichte van een jaar eerder 9,7 procent bedroeg. Hoewel de ernst, lengte en bestrijding ervan in economenland altijd veel discussie oproepen, is het voor het kabinet zaak om na te denken hoe het de koopkrachtdaling kan compenseren. Vooral de lagere inkomens moeten daarin prioriteit krijgen. Precisiecompensatie is broodnodig.