De gemiddelde betalingsachterstand van klanten bij energiemaatschappijen is in tweeënhalf jaar tijd met bijna 40 procent opgelopen. Waar de achterstand per klant in de zomer van 2019 gemiddeld 400 euro bedroeg, was dat eind vorig jaar 550 euro. Dat berekende kredietdienstverlener Intrum, dat onder andere als incassobureau optreedt, op basis van eigen gegevens.