PvdA dient motie van wantrouwen in tegen minister Hugo de Jonge

De PvdA dient een motie van wantrouwen in tegen minister Hugo de Jonge omdat hij de Tweede Kamer als minister van Volksgezondheid onvolledig en niet op tijd heeft geïnformeerd over zijn rol in de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Een groot deel van de oppositie zegt samen met de PvdA het vertrouwen in de CDA-bewindsman op. Indiener Attje Kuiken stelt in de motie dat de minister niet eerlijk was over zijn rol in de mondkapjesdeal.