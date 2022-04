ING stapt uit klachtenprocedure rondom financiering palmolie

ING is uit een klachtenprocedure gestapt over een kwestie rond het financieren van bedrijven die palmolie produceren, bevestigt de bank na melding door Milieudefensie. De milieuorganisatie is een van de clubs die de klacht hadden ingediend. ING besloot dit na een kritisch rapport van Milieudefensie over de palmoliekwestie, omdat daaruit bleek dat Milieudefensie „niet langer geïnteresseerd was in een open dialoog”, aldus een woordvoerder van ING.