Nederland blijft Oekraïne helpen zich te verdedigen tegen Rusland. „Specifiek kan ik niet praten over wat we leveren want dan maken we de andere kant wijzer dan ze moeten zijn”, zei minister Wopke Hoekstra na afloop van een vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. „Ik kan niet zeggen wat we doen, wanneer en hoe het de grens over gaat. Dat hebben we ook binnen de NAVO afgesproken.”