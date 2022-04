Yassine A. (21) uit Hilversum gaat hoogstwaarschijnlijk in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel. A. werd donderdag veroordeeld tot tien jaar, maar zijn advocaat houdt kritiek op de undercovermethode waarmee de politie bewijsmateriaal heeft verzameld.