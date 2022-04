De directie van de NS heeft FNV Spoor uitgenodigd voor een overleg over de grote treinstoring van afgelopen zondag, waardoor het treinverkeer een groot deel van de dag plat kwam te liggen. Volgens FNV heeft NS in de uitnodiging in ieder geval toegezegd eigen medewerkers die kosten hebben gemaakt afgelopen zondag „ruimhartig” te vergoeden. Het gesprek moet rond 22 april plaatsvinden, aldus een bestuurder bij FNV Spoor.