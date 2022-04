Klimaat- en energieminister Rob Jetten houdt er ernstig rekening mee dat Nederland ook de komende jaren niet altijd zal voldoen aan de door de rechter in de Urgenda-zaak opgelegde klimaatdoelen. Daarvoor is de achterstand die de afgelopen jaren is opgelopen te groot, aldus de bewindsman in een debat met de Tweede Kamer.