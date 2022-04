Vluchtelingenkinderen uit Oekraïne en andere landen lopen steeds meer risico op schade in hun ontwikkeling en hun gezondheid door de grote problemen in de opvang. Daarvoor waarschuwen diverse organisaties die samenwerken in de Werkgroep Kind in azc. Ze zijn „zeer bezorgd” over het welzijn van deze kinderen. Jonge vluchtelingen moeten bijvoorbeeld vaak verhuizen van opvang naar opvang.