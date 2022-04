De informatie over de mondkapjesdeal waar de Tweede Kamer donderdag over debatteert had „wat ons betreft veel eerder, veel duidelijker en veel zorgvuldiger naar de Kamer moeten komen”. Dat zei D66-Kamerlid Wieke Paulusma op vragen van Jesse Klaver. De deal die is gesloten met het bedrijf van Sywert van Lienden was volgens Paulusma „een regelrechte miskoop”, terwijl vooraf al „de seinen op rood” stonden, zo zei zij.