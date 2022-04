Kesteloo koopt uw auto

Zeven jaar geleden richtte Gerard Kesteloo zijn familiebedrijf

Kesteloo Automotive B.V. op. Het autobedrijf verkoopt voornamelijk auto’s van Duitse merken uit het hogere segment. Daarnaast koopt Kesteloo ook gebruikte auto’s in. Gerard: „Wij zijn op zoek naar particulieren die hun auto willen verkopen. Ook ondernemers kunnen

hun auto aan ons verkopen. Ik denk hierbij aan ondernemers met aflopende leasecontracten of situaties waarin een auto overbodig is geworden. Het liefst kopen wij auto’s van Duitse merken en elektrische of hybride auto’s in. Ook zijn wij altijd op zoek naar zevenzitters. Daarnaast kopen wij benzine auto’s en de jongere diesel auto’s in. Dit alles tegen een geschikte prijs.”