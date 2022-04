Verkoop gebruikte campers en caravans stijgt naar recordhoogte

De verkoop van tweedehands caravans en campers door de vakhandel is in het eerste kwartaal van dit jaar naar recordhoogte gestegen. Volgens cijfers van BOVAG, Kampeer & Caravan Industrie (KCI) en RDC werden in de meetperiode 3411 gebruikte caravans verkocht, 8 procent meer dan een jaar eerder en het meest sinds het begin van de metingen in 2007. Van de gebruikte campers werden er 4079 verkocht, wat een plus van 7 procent was.