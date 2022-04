Industriebedrijven in het Duitse Rijnland en Zuid-Limburg willen over een paar jaar hun CO2 via pijpleidingen naar Rotterdam laten stromen. Ook moeten er op het traject pijpleidingen komen voor waterstof, LPG en propyleen. Grote bedrijven als Shell, RWE, thyssenkrupp, HeidelbergCement, Havenbedrijf Rotterdam en industriecomplex Chemelot zijn daar volop plannen voor aan het maken.