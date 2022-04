De slachting onder burgers in Boetsja en elders in Oekraïne sinds de Russische invasie is niet ver van volkenmoord verwijderd, vindt de Britse premier Boris Johnson. Volgens waarnemers is de inschatting opmerkelijk, omdat de Britse regering over het algemeen het gebruik van de term genocide vermijdt. Londen vindt dat het aan de rechter is om over een dergelijke kwalificatie te beslissen.