Naast Oekraïne wijdt NAVO zich aan strategie voor de toekomst

De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, inclusief minister Wopke Hoekstra, komen woensdag en donderdag in Brussel samen om over de oorlog in Oekraïne te overleggen. De bijeenkomst stond al gepland, om de NAVO-top in juni in Madrid voor te bereiden. Dat zal ook gebeuren, tijdens een werkdiner woensdagavond. Donderdag worden twee sessies aan Oekraïne gewijd. Door de mogelijke oorlogsmisdaden door Russische troepen is de situatie nog zorgwekkender geworden, stellen ingewijden.