Het staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam is dinsdagavond begonnen met een minuut stilte. Tijdens deze minuut stonden koning Willem-Alexander, koningin Máxima, de Indiase president Ram Nath Kovind, zijn vrouw Savita Kovind en alle genodigden stil bij de situatie in Oekraïne. Ook prinses Beatrix was aanwezig.