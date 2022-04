De Tweede Kamer is teleurgesteld over de technische briefing die Deloitte heeft gegeven over de omstreden mondkapjesdeal. De onderzoekers hebben geen enkel tipje van de sluier opgelicht over de inhoudelijke bevindingen van het onderzoek. De Kamer wil feitelijke informatie om donderdag het debat over de deal te kunnen voeren, maar is van een koude kermis thuisgekomen.