VS en anderen komen met omvangrijke nieuwe sancties tegen Rusland

De Verenigde Staten en zijn bondgenoten komen woensdag met omvangrijke nieuwe sancties tegen Rusland, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne en versterkt door het oorlogsgeweld met burgerdoden in de stad Boetsja. Het wordt verboden nog in Rusland te investeren. Volgens de zender NBC worden financiële instellingen en staatsbedrijven verder aangepakt. Maar ook Russische regeringsfunctionarissen en hun familie moeten rekening houden met strafmaatregelen.