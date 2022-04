Politieke partijen mogen wat de Tweede Kamer betreft maximaal 100.000 euro per jaar van een bepaalde donateur ontvangen. Vorige week behandelde het parlement de wet die over financiering van de politieke partijen ging, dinsdag werd er over aanpassingen in het voorstel gestemd. Ook komt er op last van de Kamer een verbod op donaties uit het buitenland. Over de wetswijziging is nog niet gestemd.