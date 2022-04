NVWA onderzoekt of verdachte surprise-eieren hier zijn verkocht

Onderzoek moet uitwijzen of ook in Nederland Kinder Surprise-eieren of andere producten van een Belgische Ferrero-fabriek zijn verkocht die in verband wordt gebracht met een salmonella-uitbraak. „We zijn daar druk mee bezig, veiligheid staat voorop. Maar we hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat producten uit de Belgische fabriek hier zijn verspreid”, zegt een woordvoerster van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).