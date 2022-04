De omikrongolf van het coronavirus verdwijnt steeds verder uit het zicht in de achteruitkijkspiegel. Het aantal nieuwe coronagevallen is gedaald tot het laagste niveau sinds begin dit jaar. Grote vraag is in hoeverre dat komt doordat mensen minder zin hebben om naar een teststraat te gaan, en in hoeverre er daadwerkelijk minder besmettingen zijn om vast te stellen.