Kiev: vijf doden gevonden in Motizjin, onder wie burgemeester

In het Oekraïense stadje Motizjin, ten westen van Kiev, zijn vijf lichamen gevonden, onder wie dat van burgemeester Olga Soetsjenko. Haar echtgenoot en hun zoon behoorden ook tot de slachtoffers. De plaatselijke politie toonde de lijken maandag aan journalisten van het Franse persbureau AFP. Vier doden lagen half begraven in een kuil in een bos achter het huis van de burgemeester. Ook werd nog een man aangetroffen in een put in de tuin.