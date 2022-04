Maar liefst 99 procent van alle mensen op aarde ademt lucht in die te veel verontreinigde stoffen bevat, staat in een rapport van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De slechte luchtkwaliteit veroorzaakt jaarlijks miljoenen doden. Bijna overal hebben mensen te maken met vervuilde lucht, maar de problemen zijn het grootst in armere landen.