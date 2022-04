Het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC verschijnt naar verwachting pas maandag aan het einde van de middag. Volgens de oorspronkelijke planning zou het rapport over het tegengaan van klimaatverandering in de ochtend worden gepresenteerd, maar de besprekingen over de definitieve versie zijn flink uitgelopen. Nu is de publicatie gepland voor 17.00 uur Nederlandse tijd.