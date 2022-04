Dr. M. Klaassen maakt zich „diepe zorgen” over de manier waarop de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) omgaat met het thema seksualiteit. Hij diende een gravamen –ernstig bezwaar tegen de leer– in, maar dat werd afgewezen. Nu beraadt de predikant zich op zijn positie. „Het Bijbels getuigenis over het huwelijk tussen man en vrouw is geen randzaak.”