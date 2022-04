Reddingsdiensten zijn op zoek naar een klein Brits vliegtuig met twee inzittenden dat zaterdagochtend opsteeg in het Engelse Wellesbourne voor een trip naar het Noord-Franse Le Touquet. Volgens de Franse kustwacht wordt het toestel vermist en is er „de hele middag” in het Kanaal naar gezocht, meldden Britse media. De zoektocht heeft niets opgeleverd en wordt zondagochtend hervat.