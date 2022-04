In een net op Russische troepen heroverd Oekraïens dorp vlakbij Kiev hebben journalisten van het Franse persbureau AFP zaterdag in één straat zeker twintig lijken zien liggen. De handen van een van de dode mannen, die burgerkledij droegen, waren vastgebonden. De lichamen lagen over enkele honderden meters verspreid in het dorp vlakbij de hoofdstad van Oekraïne.