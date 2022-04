Nederlandse rozen en hartvormige bloemen omlijsten Urbi et Orbi

Een eervolle opdracht. Zo omschrijft bloemsierkunstenaar Piet van der Burg het dat hij deze Pasen de bloemenpracht op het Sint-Pietersplein in Rome mag verzorgen. Zaterdag werd bekend dat hij de nieuwe hoofdarrangeur is die het plein, waar de pauselijke zegen wordt uitgesproken, met Nederlandse bloemen zal aankleden. Van der Burg uit Berkel en Rodenrijs is zelf praktiserend katholiek en dus „spreekt het me heel erg aan om dit te mogen doen”.