De politie heeft zaterdagochtend op de A27 een man opgepakt na een achtervolging. Op de snelweg ter hoogte van Utrecht wordt onderzoek gedaan in en rondom de auto van de verdachte, waarbij ook experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn betrokken. Er wordt gekeken of er explosieven in het voertuig zitten.