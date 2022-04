Het kabinet moet het gasbedrijf NAM naar verwachting zo’n 7,5 miljard euro betalen voor het gebruik van de gasopslag Norg. In die gasopslag wordt buitenlands gas opgeslagen, gemengd met stikstof. Het opslaan van niet-Gronings gas bij Norg is van groot belang voor het kabinet om ervoor te zorgen dat de gaskraan in Groningen juist sneller dicht kan.