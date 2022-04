Genoeg werk voor Oekraïners, maar dat is niet eerste prioriteit

Voor Oekraïners is er momenteel genoeg werk te vinden. Vraag daarbij is op termijn vooral hoe de juiste mensen op de juiste plek aan het werk te krijgen. Voor nu ligt de prioriteit nog niet op het direct aan het werk zetten van mensen die de oorlog in eigen land zijn ontvlucht. „Laat de mensen eerst op adem komen”, aldus ondernemersorganisatie VNO-NCW. Ook Tent Partnership for Refugees, dat gespecialiseerd is in het bemiddelen tussen vluchtelingenorganisaties en het bedrijfsleven, zegt dat de hulp in eerste instantie humanitair is van aard.