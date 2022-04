CBL: zonnebloemolie vervangen door andere oliën in veel producten

Vanwege de tekorten aan zonnebloemolie door de oorlog in Oekraïne zullen in veel producten zoals chips, koekjes en sauzen vervangende plantaardige oliën gebruikt gaan worden. Dat meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Volgens het CBL liggen de komende tijd de eerste producten in de winkelschappen waarvoor andere plantaardige oliën dan zonnebloemolie zijn gebruikt. Supermarkten en fabrikanten gaan consumenten vanaf komende week daarover informeren.