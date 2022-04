Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie krijgen hulp bij het wisselen van hun Oekraïense geld, als het aan de Europese Commissie ligt. Nu kunnen zij in hun land van aankomst meegebrachte grivna’s vaak niet of slechts tegen hoge tarieven ruilen voor euro’s, zloty’s of forinten omdat banken en wisselkantoren daarvoor huiverig zijn.