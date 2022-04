Moskou ziet toch voortgang in overleg met Oekraïne

Rusland ziet toch vooruitgang in de gesprekken met Oekraïne. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat het overleg door moet gaan en dat Oekraïne meer begrip toont voor de situatie op het schiereiland de Krim en de oostelijke regio Donbas. Bovendien begrijpt Oekraïne dat een neutrale status van het land noodzakelijk is. Het land wilde lange tijd lid van de NAVO worden tot ongenoegen van het Kremlin. Vrijdag is opnieuw overleg gaande tussen de strijdende partijen met videoverbindingen.