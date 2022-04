Door de verlaging van de accijnzen op brandstoffen is het „ouderwets druk” bij tankstations, maar uitzonderlijke situaties blijven uit, laat de Belangenvereniging Tankstations (BETA) weten namens zelfstandige pomphouders. „Het is qua drukte vergelijkbaar met hoe het was voor corona en de oorlog in Oekraïne”, stelt voorzitter Ewout Klok van BETA.