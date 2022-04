Zes verdachten van uithalen drugs uit containers vrijgesproken

Zes verdachten van betrokkenheid bij drugsinvoer met containers in het Rotterdamse havengebied zijn in hoger beroep vrijgesproken. Vijf van hen werden eerder ook al door de rechtbank vrijgesproken. In deze zaken tekende het Openbaar Ministerie hoger beroep aan. In het zesde geval kwam de rechtbank tot een veroordeling tot onder meer anderhalf jaar cel, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, waarna de verdachte in hoger beroep ging.